Петро Андрющенко зазначив, що заради таких українців варто боротися за місто.

Російські окупанти в Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України. Дітям погрожували, щоб вони "визнали свою провину".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, дітей окупантам здали місцеві жителі.

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"У Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувавши. У тому числі для цього і виробляли зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же городян", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, заради таких українців варто боротися за місто. Він запевнив, що ніякого вибачення тому, хто сприяє окупанту.

"А хлопчики і дівчатка – ви справжні. Справжні молодці. Ми всі розуміємо, як і хто змусив вас виправдовувати свій вчинок на камеру. Ми подумки і серцем з вами. Ви - справжні!"- підкреслив радник міського голови.

Окупанти погрозами змусили дітей "визнати свою провину".

Як раніше повідомляв УНІАН, у школах окупованого Маріуполь вчителі розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії", і що українці - "вигадана нацистами нація". Крім того, окупанти вивезли всі українські підручники з місцевих шкіл.

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