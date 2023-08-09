В Мережі місцеві жителі пишуть про прильоти на території промзони.

В окупованій Новій Каховці ЗСУ вразили пункт управління російської армії. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ (Стратком).

Зазначається, що удар по військовому об’єкту окупантів було завдано близько 10 ранку. В Мережі вже з’явилося відео, на якому видно величезну хмару диму та пилу на місці влучання. Також в місцевих чатах мешканці міста пишуть про "два прильоти по Електромашу", де базувалися окупанти.

Ситуація на фронті

Як раніше писав УНІАН, російські загарбники докладають великих зусиль, аби прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, там ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, але без істотних успіхів.

У той же час Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого. На півдні наступальна операція мала частковий успіх, там українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах в напрямку населених пунктів Урожайне, Приютне та Вербове.

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