На Шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках. Протягом доби на фронті відбулося 22 бойових зіткнення.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, сьогодні російські загарбники завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області", - повідомили у Генштабі.

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Водночас ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Крім того, від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. На цьому напрямку окупанти, зокрема завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області", - йдеться у повідомленні і зазначається, що загарбники також завдали авіаційних ударів в районах Благодатне та Старомайорське Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області.

"На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки, Львового, Комишан Херсонської області, а артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 9 серпня, Генштаб заявив, що авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по зенітно-ракетному комплексу та ще один - по логістичному хабу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий об’єкт противника.

У Міноборони зазначили, що російські загарбники наразі зосереджують основні зусилля на спробах прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Утім, їхні намагання є безуспішними.

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