Наш захисники знищили також склад боєприпасві та станцію РЕБ ворога.

Авіація Збройних сил України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, наші пілоти атакували також зенітно-ракетний комплекс та логістичний хаб противника.

Водночас воїни ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.

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Зазначається, що окупанти завдали 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України відбили атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках. Протягом доби на фронті відбулося 22 бойових зіткнення.

За словами експерта, російські окупанти постійно повідомляють про перемоги на фронті, хоча насправді жодних успіхів не мають і з усіх сил намагаються втримати свої позиції.

Втрати ворога, за останніми даними, орієнтовно склали близько 251 тис. 620 осіб.

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