Українські воїни минулої доби завдали 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Збройні сили України успішно відбили ворожі атаки в районі шести населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Тим часом підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

У Генштабі також наголошують, що противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. За повідомленням Генштабу, у результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 53 850 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: