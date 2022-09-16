14 і 15 вересня росіяни атакували гідротехнічні споруди Кривого року крилатими ракетами.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ударами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу росіяни намагаються підірвати плацдарм ЗСУ в Херсонській області.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Російські сили, імовірно, продовжують завдавати ударів по українських греблях на річці Інгулець, щоби підняти рівень води і "підірвати" український плацдарм на півночі Херсонщини", - стверджують аналітики. Відео дня

Це загрожуватиме українським логістичним шляхам точно так само, як ЗСУ загрожують російським переправам через Дніпро, зазначають в Інституті.

Удари по критичній інфраструктурі Кривого Рогу

14 вересня Росія атакувала гідротехнічні споруди Кривого Рогу крилатими ракетами "Кинджал" та "Іскандер", одна з них влучила, зокрема, й у водогін 600 мм, там сталась велика аварія.

Через атаку РФ рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Відбулась евакуація мешканців кількох районів.

15 вересня росіяни повторно вдарили по гідротехнічних спорудах міста.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти, ймовірно, хотіли пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією в світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидового Броду.

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