Вже відомо, що там тримали в абсолютно нелюдських умовах як наших співгромадян, так і іноземців.

На території низки населених пунктів звільненої Харківщини виявлені окупантські катівні.

Про це в інтерв’ю "Радіо НВ" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інормуючи про роботу поліції у Балаклії, Ізюмі, Куп’янську та інші населених пунктах Харківської області після їх звільнення Збройними силами України.

"На території низки населених пунктів Харківської області нами виявлені за допомогою місцевого населення катівні, в яких тримали в абсолютно нелюдських умовах наших співгромадян, а також іноземців. Йшлося про громадян однієї з азійських країн, які, будучи мирними іноземними студентами, намагалися виїхати на підконтрольну українському уряду територію. Вони були зупинені російськими військовими, незаконно затримані, піддавалися тортурам", - розповів Єнін.

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За його словами, усі ці сліди воєнних злочинів зараз ретельно документуються правоохоронцями.

"За досвідом Бучі ми чудово розуміємо, що найжахливіші злочини можуть бути викриті лише з часом. Ми вже зіштовхнулися з ексгумацією окремих тіл не лише з ознаками насильницької смерті, але й тортур — відрізані вуха і таке інше. Це ще тільки початок", - зазначив Єнін.

Він також сказав, що наразі вже є досить чітке уявлення про кількість громадян, які співпрацювали з ворогом.

"Здебільшого це люди не те що третього, четвертого класу. Ми побачили, в яких умовах вони служили. Вибачте, але там, де працювали, майже поруч ходили в туалет. Це якщо говорити про якість людей", - зазначив Єнін.

Говорячи про тих наших співгромадян, хто прийшли на службу до росіян, він повідомив, що 99% — це колишні співробітники навіть не поліції, а ще міліції, яких виганяли за різного роду зловживання, алкоголізм, торгівлю речовими доказами, хабарництво тощо. Деякі з цих людей навіть уже встигли бути спійманими на гарячому російськими окупантами.

За словами Єніна, є поодинокі випадки переходу на бік ворога і співробітників поліції. "Щойно нам стало відомо про те, що ці люди перейшли на російський бік ще наприкінці лютого цього року, вони були негайно звільнені з лав Національної поліції, саме на основі матеріалів Департаменту внутрішньої безпеки ДБР, яке накопичувало матеріали та повідомляло про підозру зрадникам. Наголошу, що кількість цих людей вкрай незначна. На Харківщині йшлося не більше, ніж про 20−30 людей", - сказав Єнін.

Він зазначив, що так само і старости, керівники ОТГ у переважній більшості відмовлялися від співпраці з ворогом. А тих, хто таке бажання все ж продемонстрували, за словами Єніна, кара наздогнала навіть швидше, ніж українське правосуддя.

"Вони намагалися втекти з окупантами. По-перше, їх у досить нелюдських умовах тримали самі окупанти — в так званих "відстойниках", віддаючи їм третю чи четверту чергу для евакуації. По-друге, якимось дивом їхні помешкання чомусь горіли, щойно вони полишали свої будівлі і тікали разом із окупантами", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти тиждень тримали у підвалі п'ятьох дітей.

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