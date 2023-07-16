Речник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що ведуться інтенсивні бої.

Сили оборони мають успіхи на Бердянському напрямку. Українські воїни змогли просунутися на більш ніж кілометр.

"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника більш ніж на один кілометр уздовж певної лінії фронту", - повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бердянському напрямку йдуть інтенсивні бої. Бійці українських сил закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та виконують поставлені вогневі завдання. При цьому Шершень вказав, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ біля Авдіївки та Мар'їнки.

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На цьому напрямку за добу загарбники здійснили 22 атаки, найбільше - 15 атак - в районі Мар'їнки.

Ситуація на Таврійському напрямку - останні новини

15 липня спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що в районі Мар'їнки росіяни закидали ЗСУ "м'ясом" загонів "Шторм-Z". Українські захисники відбили всі атаки.

За його словами, бійці Сил оборони ліквідували 55 окупантів, а ще 156 отримали поранення.

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