Звільнено кілометр української землі, воїни продовжують працювати над результатом.

Українські воїни просунулися на Бахмутському напрямку, поступово зввільнюючи окуповані території.

Про це повідомив командир підрозділу Terra Микола Волохов з позивним "Абдула". За його словами, підрозділ прийняв позиції о 4:30 і вже має гарні новини для українців.

"Працюємо, маємо результат - кілометр, цілий кілометр української землі очищений і звільнений від "вагнерівців", звільнений від загарбників. Продовжуємо працювати. Думаю, на сьогодні це ще не все. Перемога буде за нами. Слава Україні", - зазначив воїн.

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Битва за Бахмут: що відбувається на фронті

З літа минулого року тривають вкрай важкі бої за Бахмут Донецької області. Хоч для росіян місто не має стратегічного значення, вони будь-що намагаються взяти його до сакральних дат. Зараз вони вирішили захопити Бахмут до 9 травня. Цей план зривається, як і всі попередні.

Увесь цей час окупанти отримують гідну відсіч від Сил оборони України й зазнають величезних втрат. На початку травня стало відомо, що супротивники використали проти захисників Бахмута фосфорні боєприпаси. Втім, цими ударами противник не отримує якийсь тактичний успіх.

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