Також вони проводять рекрутинг нових прихильників.

На території Російської Федерації залишається частина бійців "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свободи Росії", щоб продовжувати боротьбу з режимом президента РФ Володимира Путіна.

Вони набирають нових прихильників. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".

"Можна точно констатувати факт, що опір на Росії набирає обертів, і якщо говорити про останні події на Білгородщині, то так - певна частина представників РДК і Легіону залишаються на території РФ, і власне, продовжують боротьбу і рекрутинг нових прихильників", - сказав Юсов.

Відео дня

Він сказав, що у зв'язку з цим, розширюється географія і збільшуються маштаби діяльності "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії".

За його словами, останні події на Білгородщині "стали найбільш масовим збройним опором режиму Путіна за останній час в середині Росії".

Боротьба з путінським режимом

Як повідомляв УНІАН, 21 травня російські добровольці з "РДК" та Легіону "Свобода Росії" здійснили так званий рейд у Грайворонський район Бєлгородської області. За їхніми словами, в результаті операції двоє бійців отримали поранення. Крім того, на ПП "Грайворон" вони захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку. Один із командирів Легіону з позивним "Цезар" заявив, що вони могли б дійти до Бєлгорода, якби було таке завдання.

В ГУР заявили, що це була "спецоперація" самих росіян.

Сьогодні "Російський добровольчий корпус" знову перетнув російський кордон. Бійці показали відео із села Глотове.

Вас також можуть зацікавити новини: