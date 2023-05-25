Ця операція показала всьому світу хиткість путінського режиму у країні.

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що внутрішні конфлікти в Росії стають тільки масштабнішими, а ідея створення буферної зони всередині РФ буде корисною для України.

В ефірі телемарафону 25 травня Юсов заявив, що російські добровольці діють на території РФ самостійно, а українська сторона лише спостерігає за процесом.

"РДК і легіон "Свобода Росії" вже робили відповідні заяви. Це громадяни РФ, і на території своєї батьківщини, яка називається наразі Російська Федерація, вони діють самостійно, згідно з власними цілями, політичними планами та маніфестами. Україна, звичайно, спостерігає за цими подіями, але громадяни РФ на території Росії діють самостійно", — наголосив представник ГУР.

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На його думку, події в Бєлгородській області показали всьому світу, наскільки є хиткою конструкція путінського режиму у країні. Зокрема, люди, які готові захищати Росію від Кремля, мають широку підтримку серед місцевого населення.

"Їхні дії набирають обертів. Це вже не перші події, не перші внутрішні конфлікти, і вони стають усе масштабнішими. Ці конфлікти в Росії стають масштабнішими, думаю, що можна чекати на продовження подібних подій і розширення їхньої географії. Ідею пропагандистів РФ про буферну зону всередині Росії можна лише підтримати, вона буде корисною для України", — підсумував Юсов.

Рейд в Бєлгородську область - що треба знати

22 травня 2023 року російські добровольці, які воюють на боці України, провели операцію в Бєлгородській області РФ. Бійці заявили, що хочуть створити демілітаризовану зону між Росією та Україною та ліквідувати силовиків путінського режиму.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російськими військовими було знищено понад 70 "диверсантів", а також автомобільну та бронетанкову техніку.

Пізніше у ГУР МО України спростували цю інформацію. повстанці в Бєлгородській області, не відповідає дійсності.

"Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" дали прес-конференцію, на якій розповіли, що після проведення операції в Бєлгородській області у них двоє поранених, а загиблих немає. На КПП "Грайворон" вони захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку. Один із командирів Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" заявив, що вони могли б дійти до Бєлгорода, якби було таке завдання.

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