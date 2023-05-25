На короткому відео бійці показали, де саме перебувають зараз.

"Російський добровольчий корпус" після прориву у Бєлгородську область знову перетнув російський кордон. Бійці показали відео із села Глотове.

"Зрозуміло, цього разу вже нікому не треба доводити, що ми знімали наше відео не на Київщині, а на Батьківщині. Тим не менш, ми вирішили зробити нашою доброю традицією подібні ролики", - зазначили в РДК.

У ролику двоє бійців стоять на ґанку відділення Пошти Росії у Глотовому. Воно, судячи з індексу, знаходиться на вулиці Братів Краснокутських.

Відео дня

Канал "Дождь" впізнав одного з героїв ролика - це Денис Нікітін (Капустін), командир корпусу, який став відомим після рейду РДК 2 березня у Брянській області. Російські силовики розшукують його, а Басманний суд у Москві заочно заарештував у кримінальній справі про теракт.

"Вкотре ми заходимо на територію Росії - з боями чи тихо, це вже не має значення. Полум'я боротьби розгоряється по всій країні. Чекайте на нас і у вашому населеному пункті", - каже Нікітін.

Рейд в Бєлгородську область

21 травня російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" здійснили так званий рейд у Грайворонський район Бєлгородської області.

В українській розвідці прорив добровольцями кордону РФ назвали "спецоперацією" самих росіян.

У Росії звітують про знищення десятків бронетранспортерів, але самі добровольці дані про будь-які втрати внаслідок бойових зіткнень спростовують.

Вас також можуть зацікавити новини: