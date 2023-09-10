При цьому ворог не зміг досягти жодної цілі.

Російська Федерація утримує на території України понад 420 тисяч своїх військових. При цьому у цю кількість не входять бійці Росгвардії та інші силові структури, які забезпечують окупаційну владу.

"РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях", - розповів під час зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами представника ГУР, з початку повномасштабної війни РФ так й не досягла стратегічної мети щодо повної окупації території України. Також ворог мав й інші цілі, такі як повна окупації Луганської та Донецької областей.

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"І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман, і це Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області", - пояснив Скібіцький.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, РФ вже втратила на фронті в Україні близько 268 тис. 630 своїх військових, з яких 490 були ліквідовані впродовж минулої доби.

ЗСУ попри старання ворога продовжують контрнаступ. За останній час вони просунулись ще близько на 1,5 км у районі Роботиного в Запорізькій області.

За оцінкою американського генерала Марка Міллі, активна фаза контрнаступу Збройних сил України може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступальну операцію ускладнить погода.

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