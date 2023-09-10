Загалом ЗСУ ліквідували вже понад 268,6 тисяч росіян та 35,5 тис. одиниць їхньої техніки та озброєння.

Минулої доби українські військові знешкодили чергову партію російської техніки та кілька сотень окупантів.

З початку ж повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 268 тис. 630 своїх військових, з яких 490 були ліквідовані впродовж минулої доби, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також за добу ЗСУ знищили:

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10 російських танків (загалом 4 тис. 554);

16 бойових броньованих машин (8 тис. 755);

22 артилерійські системи (5 тис. 811);

три реактивні системи залпового вогню (760);

один засіб протиповітряної оборони (509);

п’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 тис. 593);

40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8 тис. 338);

а також дві одиниці спеціальної техніки (872).

Водночас, не зазнала змін за добу кількість втрачених Росією літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 тис. 455, а також кораблів і катерів - 19.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 9 вересня, українська авіація вісім разів вдарила по районах скупчення російських загарбників, їхнього озброєння та техніки. При цьому ракетні війська та артилерія вгатили про ворожих артсистемах, ЗРК та складу паливно-мастильних матеріалів.

За даними Генштабу, впродовж минулої доби ЗСУ відбили спроби росіян прорвати українську оборону в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки, а також 15 атак ворога в районі Мар’їнки. Наразі тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

На півдні українська армія продовжує успішний наступ, відтісняє росіян з позицій та завдає їм значних втрат в живій силі та техніці.

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