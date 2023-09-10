Минулої доби українські військові знешкодили чергову партію російської техніки та кілька сотень окупантів.
З початку ж повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 268 тис. 630 своїх військових, з яких 490 були ліквідовані впродовж минулої доби, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також за добу ЗСУ знищили:
- 10 російських танків (загалом 4 тис. 554);
- 16 бойових броньованих машин (8 тис. 755);
- 22 артилерійські системи (5 тис. 811);
- три реактивні системи залпового вогню (760);
- один засіб протиповітряної оборони (509);
- п’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 тис. 593);
- 40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8 тис. 338);
- а також дві одиниці спеціальної техніки (872).
Водночас, не зазнала змін за добу кількість втрачених Росією літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 тис. 455, а також кораблів і катерів - 19.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 9 вересня, українська авіація вісім разів вдарила по районах скупчення російських загарбників, їхнього озброєння та техніки. При цьому ракетні війська та артилерія вгатили про ворожих артсистемах, ЗРК та складу паливно-мастильних матеріалів.
За даними Генштабу, впродовж минулої доби ЗСУ відбили спроби росіян прорвати українську оборону в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки, а також 15 атак ворога в районі Мар’їнки. Наразі тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.
На півдні українська армія продовжує успішний наступ, відтісняє росіян з позицій та завдає їм значних втрат в живій силі та техніці.