На півдні українська армія продовжує успішний наступ, відтісняє росіян з позицій та завдає їм значних втрат в живій силі та техніці.

Впродовж минулої доби українські оборонці успішно відбили спроби росіян прорвати оборону одразу на кількох напрямках. Наразі тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські війська продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Зокрема, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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Так, в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Наразі тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу. Там ЗСУ стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують українську землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці та змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилах.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, впродовж доби на Таврійському напрямку українським захисникам та захисницям вдалося знешкодити 321 російського військового, з яких 81 - ліквідований, 233 - поранені, а 7 - взято у полон. Крім того, знищено 40 одиниць військової техніки противника, зокрема, танк, броньовик, артилерію та міномети, радіолокаційну станцію, безпілотники тощо.

Загалом авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Водночас протиповітряна оборона знищила три розвідувальні БпЛА.

Втрати Росії у війні проти України серед особового складу вже склали близько 268 140 осіб.

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