Основною проблемою було забезпечення українських захисників належною кількістю боєприпасів.

Контрнаступ ВСУ на Харківщині був настільки стрімким, що російські війська "похитнулися і посипалися". Втрата управління призвела до втечі, в результаті чого українські захисники звільнили більше територій, ніж планувалося спочатку.

Про це розповів командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський в ефірі національного телемарафону. За його словами, основною проблемою було забезпечення українських захисників належною кількістю боєприпасів. Бійці перебували в стані готовності, вони всі пройшли через жорсткі битви.

"Просто набридло відступати. Ми відчували, що потрібно нанести десь такий удар, щоб ворог похитнувся і посипався. Дії наших військ були настільки швидкі і несподівані для них, що це призвело до паніки, втрати управління, до того, що їхні військові почали тікати", — додав Сирський.

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Командувач Сухопутних військ також розповів про військові трофеї на Харківському напрямку. Українські захисники змогли захопити танків на два танкових батальйони і приблизно стільки ж іншої механізованої техніки. Серед трофеїв виявилася і велика кількість спеціальних машин. За словами Сирського, деякі танки, "ніби дійсно з параду прийшли".

"Результат зазвичай був набагато більшим, ніж ми очікували, тому що додалася територія ще й уздовж державного кордону... Ми планували трохи менше, кілометрів на 2 тисячі менше квадратних. Це дало значний поштовх для подальших наступальних дій", — підсумував Сирський.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

На початку серпня українські захисники перейшли в атаку на багатьох ділянках фронту. Основна операція розгорнулася на Харківщині.

ЗСУ зуміли звільнити майже всю територію області, включаючи великі міста — Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ. Українські війська також вийшли на державний кордон.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками 104-го Конгресу мерів та голів муніципалітетів Франції 22 листопада, з моменту повномасштабного вторгнення РФ наші захисники звільнили вже понад 1800 населених пунктів. Значна частина з них розташовані в Харківській області.

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