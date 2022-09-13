Воїни згадують, як окупанти тікали під їх міццю.

Кидали техніку, добивали своїх поранених та розбігались по лісах: десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, зокрема - місто Ізюм.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Воїни згадують, як окупанти тікали під їх міццю.

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"Був крайній бій, дві години був затиснутий у "коридорі" зі своїм відділенням. Але за дві години ми їх зробили", – розповів десантник 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

"Вони чинили супротив, але проти наших це було марно, не народилися ще такі", - згадує один із українських захисників.

За словами захисників, окупанти тікали як щури.

"Кидали техніку, добивали своїх поранених й розбігалися лісами. Коли ми підірвали "Урал" з БК, то бахнуло так, що яма була завглибшки два метри і завширшки п'ять метрів. Знищили два танки, ще один забрали як трофей", – розповідають воїни.

Також військовослужбовці ЗСУ виявили на кинутих росіянами позиціях газети. В них солдатам російської армії розповідається, як весь світ "здригається" від сили ВС РФ.

Нині десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

Відомо, що 10 вересня ЗСУ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії та підійшли до Ізюму.

11 вересня українські воїни підняли державний прапор в центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня.

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