Доукомплектація бойових частин робить сценарій ескалації на кордоні з Україною ймовірним, вважають журналісти.

Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

Про це пише видання "Наша Ніва"з посиланням на анонімні джерела.

Мобілізація пройде під виглядом перевірки боєздатності і виклику військовозобов'язаних на збори, відомих як "набір у партизани".

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Як дізналися журналісти, на першому етапі призиватимуть чоловіків серед сільського населення.

"Набір до 2 тисяч осіб говорив би про доукомплектацію окремих частин під вузькі бойові завдання, наприклад, артилерійські", - сказав "Нашій Ниві" офіцер Збройних сил Білорусі.

Анонімний співрозмовник видання зазначає, що на сполох потрібно буде бити, якщо цифра мобілізованих перевалить за п'ять тисяч.

"Це означатиме створення ударного угруповання на якомусь напрямку. Якщо перевалить за 10 тисяч - кілька угруповань", - додає співрозмовник.

Джерела зауважили, що пріоритет спостерігається на набір на ті військово-облікові спеціальності, які є у дефіциті російської армії.

Напередодні Лукашенко ввів в країні режим "контртерористичної" операції. Крім того, білоруський диктатор домовився з Путіним розгорнути спільне угруповання військ для "захисту Союзної держави".

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 13 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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