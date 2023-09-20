Наша авіація та ракетні підрозділи від початку доби "відпрацювали" по 9 місцях зосередження сил ворога, уразивши зокрема і зенітно-ракетномий комплекс "Стріла-10" та 4 артилерійських засоби противника. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетномий комплекс "Стріла-10" та 4 артилерійських засоби противника", - інформує Генштаб.
Втрати Росії в Україні - дані Генштабу ЗСУ
Станом на ранок 20 вересня загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення серед особового складу наближаються до 274 тисяч солдат. Також РФ втратила: танків - 4 635, бойових броньованих машин - 8 868, артилерійських систем - 6 096, реактивних систем залпового вогню - 779, засобів протиповітряної оборони – 526, БПЛА оперативно-тактичного рівня – понад 4820.
Росія останнім часом активно застосовує "шахеди" для атак по території України. Українські сили оборони ефектино нищать ці ворожі цілі. Зокрема, сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.
Попередньої доби Російська Федерація атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони України.