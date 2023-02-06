У ГУР Міноборони зазначили, що постійно відстежують ситуацію з ядерною зброєю в Росії.

Для формування нових військових підрозділів Російської Федерації необхідно два місяці. Результати окупантів на фронті будуть залежати від їх оснащення та професійних навичок.

"Якщо говорити про укомплектування ворожих військ, то Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою буде залежати від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені і підготовлені", - йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міноборони.

При цьому зазначено, що багато чого буде залежати від поставок військової допомоги бійцям ЗСУ від західних партнерів. Крім того, розвідники запевнили, що постійно відстежують переміщення ядерної зброї РФ.

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"Це процес непростий, але у нас є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися, починаючи з 2014 року. Тобто ми знаємо всі процедурні питання", - підсумували в ГУР.

Можливий наступ Росії на Україну - що відомо

Журналісти Financial Times розповіли, що Києву передали інформацію про новий наступ російської армії, який може відбутися протягом 10 днів. Аналітики вважають, що можливим напрямком атаки може стати західна частина Луганської області.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Москві занадто сильно люблять символізм, тому наступ РФ може статися до 24 лютого.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що російські окупанти можуть піти в наступ у будь-який день після 15 лютого.

Крім того, в ГУР Міноборони вважають, що армія Росії піде в наступ у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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