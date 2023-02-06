Окупанти роблять ставку на масштабні внутрішні інформаційні конфлікти в Україні. Також вони придумали нову стратегію, щоб відвернути увагу ЗСУ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в рамках свого можливого наступу окупанти можуть застосувати гібридну тактику.

Чиновник зазначив, що росіяни спробують відвернути увагу ЗСУ, атакуючи з різних напрямків.

"Паніка, страх і знову паніка. А також - масштабні внутрішні інформаційні конфлікти. Саме на це роблять ставку росіяни в межах інтенсифікації гібридного компонента війни", - написав він у Telegram.

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Подоляк стверджує, що наразі росіяни самі налякані стійкістю українських військ, які протягом 11 місяців війни гідно відбивали їхні атаки. Тому їм важливо деморалізувати українців, запускаючи тривожні вкидання про "потужні наступи".

"Так ось, все-таки нам потрібно розділяти "реальні можливості РФ" і слова РФ про ці можливості. Російські пропагандисти вміють голосно говорити про перемоги, яких немає. Що ж за фактом? Вони не можуть взяти навіть маленькі населені пункти й діють методом "спаленої землі": обстрілюють територію й заходять в села, де не залишається нічого живого", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП запевнив, що на цю мить українська розвідка фіксує всі пересування російських військ й закликав населення не реагувати на гібридну стратегію окупантів, а також не брати участь у руйнівних внутрішніх "війнах".

Наступ РФ на Україну - основні прогнози

Напередодні видання Financial Times написало, що влада України отримала інформацію про те, що Росія може піти в новий наступ протягом 10 днів. Аналітики вважають, що ймовірним місцем атаки є західна частина Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

При цьому американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль, ймовірно, знову переоцінює можливості російської армії в контексті нового великого наступу в Україні.

Раніше військовий експерт Михайло Притула назвав відразу три напрямки, на яких росіяни можуть піти в наступ.

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