Сергій Гайдай зазначив, що окупанти стягують техніку на Донбас.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай спрогнозував можливий новий наступ російської армії. Він зазначив, що це може статися в будь-який день після 15 лютого.

"В принципі після 15 лютого можна очікувати в будь-який час", - заявив глава Луганської ОВА в ефірі телеканалу Belsat.

Він вказав, що росіяни стягують все більше й більше техніки в Луганську та Донецьку область. За його словами, частину техніки окупанти ховають у лісопосадках, частково заривають, а також будують укріплювальні рубежі для наступу.

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Крім того, Гайдай розповів, що росіяни стали економніше використовувати боєкомплект, що також може говорити про підготовку до наступу. Також він нагадав, що добігають кінця двомісячні навчання мобілізованих, а для їх перекидання в Україну знадобитися близько 10 днів.

Новий наступ Росії - що відомо

Розмови про підготовку в Росії нового масштабного наступу на Україну йдуть вже не перший день. При цьому в ГУР Міноборони вважають, що загострення на фронті можливе в лютому-березні, а головним завданням керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова - захопити Донбас до березня.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль переоцінює можливості своєї армії в раамках нового наступу.

Також Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що на можливий наступ росіян можна очікувати в лютому-з точки зору символізму.

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