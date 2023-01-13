Аеродром, на який прибуде техніка, знаходиться на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС і НАТО з нашою державою.

НАТО збирається розмістити кілька літаків-розвідників ближче до кордону з Україною в рамках посилення присутності Альянсу на східному фланзі й російської агресії проти Києва.

За даними Tagesschau, техніку хочуть передислокувати з німецьких баз до Румунії: літаки прибудуть на авіабазу Отопені орієнтовно у вівторок, 17 січня.

Як зазначили в командуванні військово-повітряних сил НАТО, рішення про передислокацію техніки було прийнято в рамках збільшення присутності Альянсу і контролю російської агресії.

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Румунський аеродром знаходиться на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС і НАТО з нашою державою. Очікується, що літаки пробудуть там кілька тижнів.

Модель AWACS була розроблена на базі літаків "Боїнг-707". Її відмінною особливістю є грибоподібна радіолокаційна структура, яка дозволяє розпізнавати повітряні цілі на відстані понад 400 кілометрів.

Співпраця НАТО та України - останні домовленості

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили поставки західного озброєння в Україну для продовження боротьби проти російської агресії.

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, Україна обов'язково отримає танки, бойові або реактивні літаки (F-15, F-16), а також далекобійні ракети для ураження цілей на відстані понад 300 кілометрів (ATACMS).

Також Україна налагодила з Альянсом серійне виробництво 82-мм боєприпасів для мінометів. Йдеться про снаряди для ураження живої сили противника на дистанції до 4,5 кілометрів. У держконцерні запевняють, що нові снаряди кращі за ті, що використовувалися досі.

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