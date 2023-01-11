Генсек НАТО наголошує, що час має вирішальне значення у питанні постачання зброї ЗСУ.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили постачання західного озброєння в Україну для продовження боротьби проти російської агресії.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою стосовно життєво важливої підтримки, яку союзники НАТО надають Україні у її мужній боротьбі проти російського вторгнення. Час має критичне значення. Ми повинні швидше надати більше сучасного озброєння", - заявив Столтенберг у мікроблозі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Столтенберг заявив, що запеклі бої біля Соледару і Бахмуту у Донецькій області свідчать про потребу посилення військової підтримки України.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у Соледарі противник намагається прорвати оборону українських військ, але успіху не має.

Постачання нової зброї в Україну - заяви Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що цього року ЗСУ отримають від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році.

Кулеба 4 січня прогнозував, що партнери України передадуть танки для наступальних операцій. 11 січня президент Польщі Дуда підтвердив ці слова.