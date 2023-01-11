Армійська бригада вже прибула до нідерландського портового міста Фліссінген і надалі попрямує на територію Литви та Польщі.

США мають намір суттєвою посилити східний фланг НАТО, розмістивши на території Литви та Польщі сотні одиниць військової важкої техніки та транспортних засобів.

На даний момент відповідна бригада вже прибула до Нідерландів, повідомляє телеканал NOS.

Техніку доставили на територію Голландії кораблями: екіпаж прибув до місцевого портового міста Фліссінген. Надалі бригада попрямує безпосередньо на територію Польщі та Литви. Нідерландські військові допоможуть забезпечити безпечну передислокацію техніки: основні маршрути включать в себе автомобільні, залізничні та водні шляхи транспортування.

Відео дня

На даний момент, Армійська бригада складається з 1275 одиниць техніки. У її складі є танки типу M1 Abrams, бойові машини піхоти Bradley та інші види техніки.

США мають намір утримувати згадану бригаду на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили поставки західного озброєння в Україну для продовження боротьби проти російської агресії.

Також Україна налагодила серійне виробництво 82-мм боєприпасів для мінометів. Йдеться про снаряди для ураження живої сили противника на дистанції до 4,5 кілометрів. У держконцерні запевняють, що нові снаряди кращі за ті, що використовувалися досі.

Вас також можуть зацікавити новини: