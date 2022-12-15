Британський міністр оборони підкреслив, що можливі поставки Україні американських комплексів Patriot стануть важливим моментом у війні.

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес не виключає можливість передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми будемо обговорювати це з українцями на основі їх потреб і технічних можливостей", - розповів він в інтерв'ю Times Radio.

Також британський міністр стверджує, що можливі поставки Україні американських комплексів Patriot стануть важливим моментом у війні.

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Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) - авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва класу повітря-земля з дальністю польоту понад 250 км, яка здатна вражати стаціонарні цілі, добре захищені засобами ППО. Вона непомітна для радіоелектронної протидії і може застосовуватися в будь-яку погоду і незалежно від часу доби.

Далекобійна зброя для України

5 грудня видання The Wall Street Journal випустило матеріал про те, що США таємно модифікували передані Україні ракетні установки HIMARS, щоб їх не можна було використовувати для запуску ракет великої дальності по Росії, в тому числі ATACMS.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніяких таємних модифікацій зброї, в тому числі ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, Збройні Сили України на фронті не використовують.