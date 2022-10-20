Шольц підтвердив, що Німеччина стане одним з центрів навчання українських військових в рамках місії ЄС.

До весни 2023 року Німеччина навчатиме для Збройних Сил України до 5000 військовослужбовців.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив у Бундестазі, пише DW.

Шольц наголосив, що Україна і надалі успішно оборонятиметься, а Німеччина підтримуватиме, допоки це буде необхідно. Канцлер нагадав про прийняте 17 жовтня рішення міністрів закордонних справ країн ЄС про спільну місію з навчання приблизно 15 тисяч українських солдатів.

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Він повідомив, що одним з двох головних місць підготовки службовців ЗСУ стане Німеччина. Також Шольц заявив про плани Німеччини до весни 2023 року навчити повну українську бригаду чисельністю до 5 тисяч військовослужбовців.

Раніше німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні документи ЄС повідомляло, що блок планує створити два оперативних штаби – в Німеччині і Польщі – де проходитимуть тренування українських військових. Напередодні було офіційно заявлено, що Польща стане однією з країн, на території яких проводитимуться масштабні навчання українських військових.

Тренувальна місія ЄС: що варто знати

У серпні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок хоче почати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що лідери ЄС досягли консенсусу щодо початку навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

За півтора тижні було прийнято рішення про створення місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Вона отримала назву EUMAM Ukraine.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС. Також буде оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування і проведення операцій.

Місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, в тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які сприяють проведенню підготовки.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період складе майже 107 млн євро.

Відомо, що Угорщина не підтримала створення місії. А в Хорватії вона викликала суперечки між урядом і президентом Зораном Мілановичем, який виступає проти проведення навчання в його країні.

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