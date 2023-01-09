"Піхотинець Путіна" заявив, що до війни повинні приєднатися усі мусульмани світу.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські окупанти в Україні нібито борються із "сатаністами" та "шайтанами". Він закликав усіх мусульман приєднатися, щоб "захистити Коран та пророка Мухаммеда".

"Неможливо обдурити вірян іноземними "цінностями", коли на вулицях Заходу спалюють Коран, а на прилавках продають газети з карикатурами на пророка (Мухаммеда - УНІАН)", – заявив Кадиров у відеозверненні в Telegram.

Він також почав переконувати, що політика Росії нібито насамперед потрібна мусульманам, яких Захід нібито притісняє. За словами Кадирова, саме РФ є для мусульман "найзручнішим місцем", а війна в Україні – це "великий джихад", тому всі "мають використати шанс" і взяти у ній участь.

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"Той, хто мусульманин, він повинен брати участь у цій війні, я про це заявляю офіційно", – заявив Кадиров, цинічно додавши, що українці "марно гинуть за право Заходу проводити райдужні паради на очах дітей, а не за свої національні цінності".

Кадиров та його роль у війні проти України

Опальний Кадиров публічно називав себе "піхотинцем Путіна", підтримував війну проти України, а його найманцям дали "особливе завдання" - вбити Зеленського.

Разом з тим, за спостереженням Інституту вивчення війни, Кадиров створює паралельні "вагнерівцям" вербувальні центри у Чечні, що пояснюється спробою послабити вплив на Кремль іншого "папуги" Путіна - Євгенія Пригожина.

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