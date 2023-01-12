Вдалося ліквідувати однофамільця скандального лідера Чечні.

Українські воїни продовжують демілітазировувати "другу армію світу". Цього разу вдалося "мінусувати" окупанта Дінара Кадирова.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блоге Анатолій Штефан "Штірліц", серед ліквідованих опинився однофамілець очільника Чечні Рамзана Кадирова.

"Кадиров... Але поки Дінар, а не Рамзанка. Просто однофамілець. Але і для командувача ТікТок-військ настане день демобілізації", - зазначив "Штірліц", опублікуваши фото ліквідованого окупанта з фірмовою позначкою "Груз-200".

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Втрати РФ в Україні

Загальні втрати РФ з 24 лютого орієнтовно склали вже майже 114 тис. осіб. Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Аналітики ISW також повідомили, що РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною.

"Кадирівці" не беруть безпосередньої участі у бойових діях, а виконують функції загороджувальних загонів. Саме тому більшість з них "господарює" в окупованих містах. Нещодавно поблизу Токмака Запорізької області ЗСУ запустили "салют" по штабу з кадирівцями.

Крім того, нещодавно у так званій "ЛНР" повісився один з російських "мобіків". У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.

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