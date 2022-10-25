Окупанти запустили 10 іранських безпілотників.

У вівторок, 25 жовтня, о 10:28 у Києві та області оголосили повітряну тривогу. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни запускають дрони-камікадзе "Шахед" з території Білорусі.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат, повідомляє "Українська правда".

За його інформацією, окупанти запустили 10 іранських безпілотників.

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"Ймовірність ударів у тому числі "Шахедами" є – вони їх мають і на півдні країни, і в Росії, і на територію Білорусі завезли. Вони не вперше атакують Київ саме з білоруського напрямку – вони по руслу Дніпра летять", - каже Ігнат.

Він додав, що вдень захисникам України легше збивати дрони, тому що візуально ліпше видно ціль.

Мапа повітряних тривог станом на 11:46 25 жовтня

Іранські дрони-камікадзе у війні проти України

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх дронів-камікадзе. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила в РФ через треті країни.

Проте вже в середині жовтня з'явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще понад 2 тисяч дронів.

Дрон Shahed-136: характеристики

Shahed 136 — "сліпий", не керується оператором, не має оптичних приладів, йде за заданим маршрутом (не прямо, міняючи висоти), вражає ціль за заздалегідь заданими координатами. В ідеальних умовах точність і радіус ураження достатні для знищення, в т. ч. окремо розміщеної броньованої техніки.

дальність — максимальна до 1600 км;

висота польоту — до 5 км;

крейсерська швидкість — 180 км/год;

літають на поршневому, бензиновому двигуні.

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