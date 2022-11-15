У центрі будуть також проводити обслуговування, а не тільки ремонтувати зброю.

Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується для боротьби з російськими окупантами.

Як повідомила Міністр оборони ФРН Христина Ламбрехт, основну увагу приділять німецьким гаубицам Pzh 2000, пише видання Reuters.

"Ми досягли угоди, і робота може початися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено, могло бути відремонтовано після виходу з бою", - заявила вона.

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У центрі будуть також проводити обслуговування, а не тільки ремонтувати зброю.

Також вона додала, що Німеччина планує навчити у себе близько п'яти тисяч українських військових в рамках навчальної місії ЄС.

Військова допомога Німеччини: що відомо

Восени Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка встигла продемонструвати "досить непогані" результати.

19 вересня Україна одержала від Німеччини РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. У ФРН анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

На початку листопада в Україну прибула чергова партія військової техніки та амуніції з Німеччини. В оновленому списку військової допомоги Україні - 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних безпілотників, п'ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh і ракети для системи ППО Iris-T.