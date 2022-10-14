Вони вже повертаються на поле бою.

Литва відремонтувала для України пошкоджені під час військових дій самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Їх Україні передала Німеччина.

Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

Зазначається, що САУ вже повертаються на поле бою.

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Анушаускас не уточнив, яким чином була пошкоджена артилерія і скільки одиниць відремонтували

Як відомо, Panzerhaubitze 2000 - важка артсистема з гарматою натовського калібру 155 мм довжиною в 52 калібру на гусеничній платформі. Зі стандартними боєприпасами вона може вести вогонь з відстані 30 км, з боєприпасами підвищеної дальності — 40 км, з активно-реактивними — понад 55 км.Установка вистрілює три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд. Боєкомплект - 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Бойова маса - 55,3 т, екіпаж — п'ять осіб.

Військова підтримка України

12 жовтня в Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він підкреслив, що є воля зробити все можливе для посилення протиповітряної оборони України.

Великобританія передасть Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети будуть поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати США.

Також в Україні прибула перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T середнього радіусу дії, але в майбутньому очікуються ще поставки.

Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.

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