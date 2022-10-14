САУ вже в дорозі на фронт / фото Arvydas Anušauskas / Twitter

Литва відремонтувала для України пошкоджені під час військових дій самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Їх Україні передала Німеччина.

Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

Зазначається, що САУ вже повертаються на поле бою.

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Анушаускас не уточнив, яким чином була пошкоджена артилерія і скільки одиниць відремонтували

Як відомо, Panzerhaubitze 2000 - важка артсистема з гарматою натовського калібру 155 мм довжиною в 52 калібру на гусеничній платформі. Зі стандартними боєприпасами вона може вести вогонь з відстані 30 км, з боєприпасами підвищеної дальності — 40 км, з активно-реактивними — понад 55 км.Установка вистрілює три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд. Боєкомплект - 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Бойова маса - 55,3 т, екіпаж — п'ять осіб.

Військова підтримка України

12 жовтня в Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він підкреслив, що є воля зробити все можливе для посилення протиповітряної оборони України.

Великобританія передасть Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети будуть поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати США.

Також в Україні прибула перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T середнього радіусу дії, але в майбутньому очікуються ще поставки.

Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.

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