Російське Міноборони відзвітувало про збиття ракети.

У вівторок ввечері в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

Пост з'явився о 20:33. Пізніше в російському Міністерстві оборони заявили, що збили українську протикорабельну ракету "Нептун" близько 20:30. "Черговими засобами ППО українська ракета була виявлена і знищена над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова", - йдеться в повідомленні.

Тим часом місцеві жителі публікують відео, на яких можна почути сигнал повітряної тривоги. Проросійські канали повідомляють про роботу протиповітряної оборони в місті.

Оновлено о 21:22: Развожаєв заявляє, що в місті відпрацювала ППО. Рятувальники отримали інформацію про падіння частин безпілотного літального апарату на дах будинку в Інженерній Балці.

"Ніхто не постраждав. Але від падіння частин безпілотника в декількох квартирах вибило скло. Фахівці рятувальної служби Севастополя виїхали на місце, буде прийматися рішення про переміщення вибухонебезпечних предметів", - додав він.

Ситуація в Севастополі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в результаті атаки у вогні опинився Севастопольський морський завод ім. Орджонікідзе. Відомо, що російські загарбники втратили свій десантний корабель "Мінськ", також серйозні пошкодження отримав підводний човен "Ростов-на-Дону".

20 вересня Україна успішно вдарила по запасному командному пункту Чорноморського флоту Російської Федерації, а всього через два дні - по штабу російського ЧФ у Севастополі.

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