Як виявилося, унаслідок удару дійсно є постраждалі.

Росія "напівжива" через ракетну атаку по Південній бухті Севастополя у тимчасово окупованому Криму, в якій місцеві гауляйтери звинуватили Україну 13 вересня.

Зазначалося, що того дня ЗСУ "завдали удару" по Севастопольському морському заводу. У вівторок, 3 жовтня, Росія підтвердила, що через атаку зіштовхнулася зі значними втратами - там почали збирати "донати на допомогу".

"Рада клубу моряків-підводників та ветеранів ВМФ ухвалила рішення про початок збору благодійних коштів", - йдеться на сайті організація.

Як відомо, 13 вересня в Південній бухті Севастополя на території морського завод ім. Орджонікідзе росіяни "латали" електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Тоді росЗМІ писали про 2 ліквідованих і 26 постраждалих співробітників заводу на місці "прильоту".

Втрати РФ через удар по Південній бухті Севастополя

Нагадаємо, вибухи в Південній бухті Севастополя фіксували в ніч на 13 вересня. Тоді паніку через ракетну тривогу підняв місцевий "губернатор" міста Михайло Развожаєв. Повідомлялося про роботу ППО і мінімум 7 потужних вибухах.

Пізніше росЗМІ уточнили, що удар припав по морському заводу ім. Орджонікідзе. Горіли великий десантний корабель ВМС РФ "Мінськ" та електричний підводний човен"Ростов-на-Дону". Обидва судна перебували там на ремонті.

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