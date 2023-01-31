Зокрема, у Великомихайлівській громаді перебиті лінії електропередач, внаслідок чого понад три сотні родин залишились без світла.

Російські окупанти обстріляли з артилерії два райони Дніпропетровщини. В результаті були пошкоджені будівлі та електромережі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Так, близько опівдня армія РФ вгатила з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Нікопольщині, внаслідок чого було понівечено будівлю приватного підприємства та електромережі.

Крім того, надвечір росіяни обстріляли Мирівську тергромаду - інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

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"Синельниківський район також потрапив під ворожий вогонь: там окупанти вдарили по території Великомихайлівської громади. Перебили лінії електропередач, через що понад три сотні родин залишились без світла", - розповів Лукашук і уточнив, що в усіх випадках минулося без постраждалих.

Війна в Україні - обстріли Дніпропетровщини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти регулярно обстрілюють територію Дніпропетровської області та містао Дніпро, що спричинає багато руйнувань, постраждалих і жертв.

Зокрема, у ніч на 31 січня армія РФ обстріляла Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровщини, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач.

Раніше, 30 січня, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждали Марганець та Червоногригорівська громада, зафіксовані руйнування.

А раніше окупанти вдарили по Нікополю та двом громадам Нікопольського району. У Марганці Нікопольського району внаслідок ворожого обстрілу поранено одного цивільного, зафіксовані руйнування.

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