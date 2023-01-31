Вороги обстріляли частину регіону з важкої артилерії.

У ніч на 31 січня армія РФ обстріляла Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровщини, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. "Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів. Як наслідок - три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває", - зазначив Лукашук.

За його інформацією, серед людей жертв немає. "В інших районах області протягом ночі було тихо", - додав голова ДОР.

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Лукашук зазначив, що відключення електроенергії в області тривають за встановленими графіками вимкнень.

Ситуація в Дніпропетровській області - станом на сьогодні це варто знати

Посіпаки РФ вже не раз обстрілювали регіон, під обстрілами опинялися низка громад та місто Дніпро. Унаслідок ворожих атак є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, 14 січня у Дніпрі російська ракета поцілила у багатоповерховий будинок, у якому мешкали понад тисяча осіб. Жертвами нового ракетного удару стали 46 осіб, десятки людей були травмовані.

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