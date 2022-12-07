Мова йде про постачання 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 мм. Також буде поставлено протидронне обладнання.

Протягом останнього тижня Україна отримала від Німеччини 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh.

Як йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду, загальна кількість переданих Україні німецьких бронеавтомобілів Dingo cтановить 50 (саме таку кількість планувалося поставити), а тягачів M1079 Oshkosh – 12.

Крім цього, уряд Німеччини анонсував постачання 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 мм, 80 пікапів, 90 протидронних датчиків та засобів перешкод, два ангарні намети й сім вантажних автомобілів 8х6.

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Допомога Німеччини Україні

19 вересня Україна одержала від Німеччини РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. У країні анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

9 листопада Берлін передав Україні нову партію озброєння, куди, з-поміж іншого, було включено нові ракети до Iris-T SLM і спецтехніка. Передовий комплекс ППО IRIS-T пройшов "бойове хрещення" під час масованої атаки росіян у жовтні.

16 листопада уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні.

Німеччина є третім найбільшим військовим донором України.

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