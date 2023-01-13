Німецький канцлер вважає, що союзники діють занадто поспішно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц незадоволений поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні. А однопартійці Шольца незадоволені нерішучістю самого канцлера. Про це пише німецьке видання Spiegel.

За даними журналістів, 13 січня під час засідання правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Шольц продовжив жорстко відстоювати свою позицію щодо танків для України. За його словами, питання постачання танків "занадто перегріте", а дії союзників, які вже пообіцяли Україні танки – "метушливі".

"СДПН в основному дотримується цього курсу, але у деяких депутатів зростає нетерпіння у зв'язку зі зміною стратегії деяких країн-партнерів", – пише видання.

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Депутат Міхаель Рот зазначив, що військова ситуація в Україні швидко змінюється, а Росія посилює терор проти мирного населення, тому треба швидше ухвалювати рішення про постачання танків.

"У промисловості достатньо Leopard 1. Нам не потрібно нічого забирати у Бундесверу. Ми повинні підготуватися до цього кроку і оголосити про це разом з нашими партнерами на конференції Рамштайн. Ми повинні зробити це, якщо хочемо, щоб Україна виграла війну", — заявив депутат Андреас Шварц.

На це Шольц обурено розкритикував інформаційну кампанію в ЗМІ, через яку німецький уряд стали особливо жорстко критикувати за зволікання з поставками танків.

Поставки "Леопардів" Україні

Олаф Шольц послідовно відхиляє прохання України про постачання танків Леопард з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

11 січня президент Польщі заявив, що Україна все ж таки отримає роту танків Leopard з числа тих, що є у польської армії. Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек висловив думку, що Берліну не слід блокувати цю поставку.

Також про плани передати Україні 12 танків заявила Великобританія. Але там йшлося про британські ж Challenger 2.

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