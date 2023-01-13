Попри невдоволення Шольца, Німеччина, скоріше за все, прислухається до союзників, кажуть джерела.

Уряд Німеччини ухвалить остаточне рішення про те, чи починати поставку танків "Леопард" в Україну, вже наступного тижня. Про це обізнані джерела повідомили в коментарі американському виданню Bloomberg.

Співрозмовники видання, знайомі з думкою німецького уряду, вважають, що офіційний Берлін, скоріше за все, прислухається до закликів союзників і почне поставки танків.

Дане рішення буде ухвалено напередодні запланованої зустрічі військових представників країн-партнерів України на американській авіабазі Рамштайн. Перед цим самітом міністри оборони США і Німеччини проведуть двосторонню зустріч.

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Танки Leopard для України

Досі уряд Німеччини відмовилося поставляти Україні свої танки під приводом того, що таке рішення має ухвалюватися всіма союзниками по НАТО разом.

Першим прорвати фактичне ембарго на поставки західних танків зважився президент Польщі. Цього тижня він пообіцяв Україні роту "Леопардів", які є у польської армії. Про готовність поділитися цими танками заявили також у Фінляндії, а Британія пообіцяла роту своїх танків "Челленджер".

Німецькі ЗМІ дізналися, що канцлер Німеччини Олаф Шольц був дуже незадоволений рішенням поляків, але заборону на реекспорт німецьких танків Берлін поки не накладав.

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