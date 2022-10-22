За добу українська авіація завдала десять ударів - підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога.

Підтверджена ліквідація ще 200 та поранення понад 150 російських окупантів внаслідок ударів протягом останніх днів у Запорізькій області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це - близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 – пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки", - розповіли у Генштабі.

Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів.

Так, підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.

"Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст. Сьогодні, 22 жовтня, РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Знеструмлено Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Волинська області.

Щоб досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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