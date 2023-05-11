Загалом, за добу російські загарбники здійснили понад 30 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України відбили численні атаки російських загарбників в районі Мар'їнки Донецької області. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту", - йдеться у зведенні.

Зокрема, найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

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Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

При цьому, на Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське Луганської області, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове та Веселе Донецької області.

Як наголосили у Генштабі, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ.

Зокрема, тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби російські окупанти здійснювали безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. Також загарбники завдали авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Крім того, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області. "На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка", - сказано у зведенні.

В той же час, у Генштабі відзначили, що ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Також, на Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, але успіху не мав. Ворог завдав авіаударів поблизу Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Мала Токмачка, Омельник та Кізомис. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема - це Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Разом з тим, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське, Уралове Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині.

Війна в Україні - головне

Попри заяви ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, Бахмут залишається епіцентром усіх бойових дій на Донбасі, хоча, як стверджує експерт Олександр Коваленко, у ЗСУ теж є на цьому напрямку "певні успіхи".

Цього дня Росія активізувала у Чорному морі розвідку безпілотниками. Рівень ракетної загрози залишається високим, але можливо окупантам потрібна пауза.

Під нові обстріли РФ потрапила й Херсонщина. Водночас українська авіація завдала два удари по розташуванню підрозділів противника в Каховському районі.

Всього, з початку повномасштабного вторгнення РФ, ЗСУ ліквідували вже 196 920 загарбників, з них 610 за минулу добу.

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