Дрон скинув боєприпас на дах складу з російською військовою технікою.

Під час чергової атаки безпілотника по Брянській області пошкоджено військовий склад російських окупантів, постраждали кілька одиниць техніки, пише російське видання ASTRA.

Повідомляється, що в районі 6 ранку біля села Польові Новосілки Суземського району Брянської області дрон скинув боєприпас на дах складу з російською військовою технікою.

"4 машини "Урал" і гаубиця пошкоджені в результаті атаки безпілотника на військовий склад в Брянській області", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, ні Міноборони РФ, ні губернатор Брянської області РФ Олександр Богомав, що межує з Україною, поки не підтвердили удар.

"Інциденти" під Брянськом - що повідомлялося

У суботу, 13 травня, в Брянській області впали два винищувачі і три вертольоти. За численними повідомленнями український і російський сторін, до "пташкопаду" призвела робота російської протиповітряної оборони.

Також минулого тижня двічі були атаковані нафтобази в області. Це відбувалося 11 і 14 травня.

На початку травня тут, за інформацією британської розвідки, в результаті атаки кількох дронів по аеродрому Сеща був пошкоджений російський важкий транспортний літак Ан-124.

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