Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин натякнув, що російські винищувачі та гелікоптери вчора під Брянськом збила російська система ППО.
Як повідомляє прес-служба Пригожина, він закликає поглянути на розташування збих вчора літаків та вертольотів - місця падіння розташовані по колу.
"Для того, щоб визначити, яким чином українці могли дістатись зі своєї території та уразити наші літаки, необхідно завжди: перше - взяти тактико-технічні характеристики різного озброєння, зокрема засобів ППО. І друге - розібратися, які особливості в даній ситуації... Чотири літаки, якщо провести коло місцями їх падіння, виходить, що це коло діаметром (а всі вони лежать рівно по колу) 40 кілометрів. Тобто радіус кола – 20 кілометрів. А тепер зайдіть в інтернет і подивіться, який засіб ураження ППО міг би перебувати в центрі цього кола, і далі вибудуйте свої версії", - натякнув Пригожин.
При цьому він іронічно зняв із себе відповідальність за твердження про те, що винищувачі та гелікоптери збила російська ППО.
"Я не знаю, я займаюся Бахмутом", - додав він.
Літакопад в РФ
13 травня російські пабліки заявили про падіння російського гвинтокрила в РФ, у Клинцях Брянської області. Трохи пізніше з'явилася інформація про падіння Мі-8 та російських винищувачів Су-34 та Су-35.
Збиті "пташки" входили в одну авіагрупу, яка нібито повинна була вдарити по Чернігівській області. У РФ повідомили про дев'ять загиблих військових. У РФ заявили спочатку, що розглядатимуть версію про українську ДРГ, пояснюючи падіння літаків.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи падіння двох вертольотів і двох винищувачів, заявив, що у Росії починається контрСВО.