Він закликав поглянути на карту та з'ясувати, який засіб ППО міг би дістати до всіх збитих літаків та гелікоптерів.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин натякнув, що російські винищувачі та гелікоптери вчора під Брянськом збила російська система ППО.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він закликає поглянути на розташування збих вчора літаків та вертольотів - місця падіння розташовані по колу.

"Для того, щоб визначити, яким чином українці могли дістатись зі своєї території та уразити наші літаки, необхідно завжди: перше - взяти тактико-технічні характеристики різного озброєння, зокрема засобів ППО. І друге - розібратися, які особливості в даній ситуації... Чотири літаки, якщо провести коло місцями їх падіння, виходить, що це коло діаметром (а всі вони лежать рівно по колу) 40 кілометрів. Тобто радіус кола – 20 кілометрів. А тепер зайдіть в інтернет і подивіться, який засіб ураження ППО міг би перебувати в центрі цього кола, і далі вибудуйте свої версії", - натякнув Пригожин.

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При цьому він іронічно зняв із себе відповідальність за твердження про те, що винищувачі та гелікоптери збила російська ППО.

"Я не знаю, я займаюся Бахмутом", - додав він.

Літакопад в РФ

13 травня російські пабліки заявили про падіння російського гвинтокрила в РФ, у Клинцях Брянської області. Трохи пізніше з'явилася інформація про падіння Мі-8 та російських винищувачів Су-34 та Су-35.

Збиті "пташки" входили в одну авіагрупу, яка нібито повинна була вдарити по Чернігівській області. У РФ повідомили про дев'ять загиблих військових. У РФ заявили спочатку, що розглядатимуть версію про українську ДРГ, пояснюючи падіння літаків.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи падіння двох вертольотів і двох винищувачів, заявив, що у Росії починається контрСВО.

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