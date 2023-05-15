Аналітики зазначили, що Кремль повинен напружитися через те, що такий важливий об'єкт змогли атакувати дрони.

В результаті атаки декількох дронів на російську авіабазу Сеща в 150 км на північ від кордону з Україною, ймовірно, був пошкоджений один важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації (ВТА) РФ.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. Аналітики нагадали, що ця атака сталася 3 травня. "Сеща є вузлом ВТА на заході Росії і зіграла важливу роль у забезпеченні вторгнення в Україну", - пояснили аналітики.

У британській розвідці додали, що росіяни також використовують цю авіабазу для запуску БПЛА іранського виробництва односторонньої дії у бік Києва.

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"ВТА є добре забезпеченим підрозділом ВПС Росії, необхідним для перевезень по величезній території країни. Російські лідери мають бути стурбовані тим, що система ППО не справляэться, що ставить під загрозу ключові стратегічні об'єкти, такі як бази ВТА", - підсумували аналітики.

Аеродром Сеща

Аеродром Сеща знаходиться в Брянській області Росії. 7 квітня частина російських вертольотів, що базувалися на території Білорусі, змінила дислокацію на Сещу. Там також базуються військові вертольоти, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.

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