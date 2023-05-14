Росіяни вже визначили серед своїх винуватих за "бардак" і втрату суден.

У Брянській області вчора впали 5 російських військових повітряних суден: два винищувачі та три, а не два, як повідомлялось раніше, гелікоптери.

Таку інформацію озвучив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи можливі причини падіння протягом одного дня двох ворожих повітряних бойових одиниць, які йшли виконувати завдання з бомбардування українських населених пунктів.

"Тут не до мене треба звертатися. Росіяни вже все прокоментували, визнали, скорбят через "чорний день авіації" і т.д. Що там відбувалось вони теж написали. Перефразую просто. Гвинтокрили, ударна авіаційна група здійснювала атаку України з півночі, з Брянської області. Вони це роблять щодня фактично, здійснюють удари керованими авіабомбами. Там вже мова йде і про третій гелікоптер. Тому п’ять загалом, мабуть, нарвались на якісь неприємності", - зауважив Ігнат.

При цьому, на запитання, чи можна пристати до версії росіян, що в історії війни бувають такі випадки, коли свої ж сили протиповітряної оборони збивають свої ж гвинтокрили, свої ж літаки, речник командування Повітряних сил ЗСУ відповів : "Виходить так".

"Вже є там аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, що відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - додав Ігнат.

В Росії падала бойова авіація - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 травня, стало відомо про падіння російського гвинтокрила в РФ, у Клинцях Брянської області, що за 50 км від кордону з Україною. Трохи пізніше з'явилася інформація про падіння Мі-8 в цій же області. Ще пізніше в ЗМІ просочилася інформація про падіння російських винищувачів Су-34 та Су-35. Журналісти повідомили, що збиті "пташки" входили в одну авіагрупу, яка нібито повинна була вдарити по Чернігівській області. У РФ повідомили про дев'ять загиблих військових.

У РФ заявили спочатку, що розглядатимуть версію про українську ДРГ, пояснюючи падіння літаків.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи падіння двох вертольотів і двох винищувачів, заявив, що у Росії починається контрСВО.

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