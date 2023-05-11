Місцева влада заявляє, що постраждалих внаслідок інциденту нема, але сама нафтобаза зазнала пошкоджень.

У четвер, 11 травня, безпілотник атакував нафтобазу "Роснафти" у Брянській області РФ. Як заявив губернатор регіону Олександр Богомаз, безпілотник, що атакував об'єкт, нібито був українським. Йдеться про Клінцовську нафтобазу.

"Український безпілотник атакував Клінцовську нафтобазу АТ "Брянськнафтопродукт" ПАТ НК "Роснафта". Постраждалих немає. Внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено бетонну основу та цистерну для зберігання нафтопродуктів. На місці працюють оперативні служби", - заявив Богомаз.

Остання "бавовна" в Росії

Сьогодні ранок у Росії розпочався з "бавовни" - окупанти заявили про вибухи в Курській області. "Прилетіло" по електропідстанції. Росія традиційно звинуватила у цьому обстрілі Україну.

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Нерідко причиною вибухів в РФ стає "дружній вогонь". Не так давно у Бєлгороді пролунав потужний вибух, після якого на одній з вулиць утворилася величезна воронка. Представники Міноборони РФ назвали причиною інциденту "нештатний схід авіаційного боєприпасу". Через падіння бомби постраждали троє людей.

Потім росЗМІ написали про падіння в Брянську безпілотника з бомбою всередині. Повідомлялося, що БПЛА переносив заряд із пластичної вибухової речовини.

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