Удари припали на промисловий та інфраструктурний об'єкти.

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків.

Про це повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сильні удари росіян по Харкову. Можливо центральні райони. Чекаємо зведення від экстренки. Всі працюють", - заявила вона.

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Вона закликала громадян дотримуватися спокою.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удари окупантів припали на промисловий та інфраструктурний об'єкти.

"Обстріл двох районів Харкова - Холодногірського і Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, а в другому інфраструктурний об'єкти", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами Терехова, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Ситуація в Харкові та області

Як відомо, російські загарбницькі війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють місто.

На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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