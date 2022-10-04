Однак до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще дуже довго.

Збройні Сили України можуть здобути перемогу в Сватове Луганської області.

Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Сватове має всі шанси влетіти по-крупному, тому що там якраз збірна солянка (з військових з'єднань окупантів - УНІАН). Тому цілком може бути, що там ми переможемо. Пропоную не породжувати помилкові надії і завищені очікування, а просто дивитися, як воно буде", - сказав він.

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У той же час радник ОП підкреслив, що до окупованих Сєвєродонецька і Лисичанська "ще дуже довго".

"Існує варіант, за яким, наприклад, посипалася російська оборона з переляку під Севердонецькому і Лисичанському - вони просто втекли і ми зайняли порожні місця. Але там не найостанніші хлопці б'ються південніше Лисичанська", - додав він.

За його словами, мова йде про 4-у бригаду "ЛНР".

Ситуація в Сватовому

Як відомо, 8 березня 2022 року російські загарбники окупували Сватове і встановили в місті та районі підконтрольну адміністрацію.

У вересні Генштаб повідомляв, що в результаті успішного контрнаступ ЗСУ харківському напрямку окупанти гарячково кидали позиції.

За їхніми даними, росіяни покинули Сватове на 4 "Камазах", 20 "Тиграх" і легкових автомобілях місцевих жителів.

Наприкінці вересня стало відомо, що в районі Сватового українські військовослужбовці поранили російського генерал-майора Цокова.

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