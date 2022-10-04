Наразі тривають бойові дії на багатьох ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 3 жовтня українська армія продовжила наступ та звільнила нові населені пункти у кількох областях.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський додав, що наразі тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту.

"Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною: усе більше окупантів намагається втекти, усе більше втрат несе ворожа армія, усе більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України", - наголосив глава держави.

Війна в Україні: контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

На початку вересня українські військові розпочали контрнаступ у Харківській області та на півдні України. 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область уже деокупована.

Атакувальні дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться, вважають експерти з американського Інституту вивчення війни.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

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