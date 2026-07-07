Росіяни скинули КАБи на Харків, є загиблий і десятки поранених (фото)

Росіяни запусти керовані авіаційні бомби (КАБи) по Шевченківському району міста Харкова, внаслідок чого загинув 54-річний чоловік, ще 20 осіб, в тому числі четверо дітей, отримали поранення.
Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов. "Маємо влучання трьох ворожих КАБів по Шевченківському району", - написав він.
У свою чергу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару армії РФ по Шевченківському району постраждали четверо дітей, при цьому, троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес.
В той же час медична допомога знадобилася 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень.
Синєгубов уточнив, що загинув 54-річний чоловік.
За його словами, лучання зафіксували у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.
Як додали у ДСНС, на місці влучання у Шевченківському районі пошкоджені лікарня та школа, АЗС, житлові й складські будівлі.
"Горіли автомобілі та суха трава на відкритій території", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Удари росіян по Харкову
Як повідомляв УНІАН, Росія майже щодня обстрілює Харків та область дронами, ркетами і КАБами. Тому, 3 липня ухвалено рішення про розширення зони евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області.
В рішенні Ради оборони Харківської області сказано, що, враховуючи можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах, у Шевченківській громаді запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту.
Очільник ОВА Синєгубов наголосив, що евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну підтримку – продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу.