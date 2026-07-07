Росіяни скинули КАБи на Харків, є загиблий і десятки поранених (фото)

Вже відомо про 20 поранених, серед яких четверо дітей. Рятувальники припустили, що кількість поранених може зрости.

Росіяни запусти керовані авіаційні бомби (КАБи) по Шевченківському району міста Харкова, внаслідок чого загинув 54-річний чоловік, ще 20 осіб, в тому числі четверо дітей, отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов. "Маємо влучання трьох ворожих КАБів по Шевченківському району", - написав він.

У свою чергу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару армії РФ по Шевченківському району постраждали четверо дітей, при цьому, троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

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В той же час медична допомога знадобилася 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень.

Синєгубов уточнив, що загинув 54-річний чоловік.

За його словами, лучання зафіксували у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.

Як додали у ДСНС, на місці влучання у Шевченківському районі пошкоджені лікарня та школа, АЗС, житлові й складські будівлі.

"Горіли автомобілі та суха трава на відкритій території", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Удари росіян по Харкову

Як повідомляв УНІАН, Росія майже щодня обстрілює Харків та область дронами, ркетами і КАБами. Тому, 3 липня ухвалено рішення про розширення зони евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області.

В рішенні Ради оборони Харківської області сказано, що, враховуючи можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах, у Шевченківській громаді запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту.

Очільник ОВА Синєгубов наголосив, що евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну підтримку – продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу.

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